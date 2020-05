Henky Solaiman Meninggal, Tora Sudiro: Om Very Very Very The Best

jpnn.com, JAKARTA - Tora Sudiro ikut berduka atas meninggalnya aktor kawakan, Henky Solaiman.

Pemain film Warkop DKI: Jangkrik Bos itu mengucapkan belasungkawa lewat akun Instagram miliknya.

Ia mengunggah potret kenangan istrinya, Mieke Amalia bersama almathum Henky Solaiman.

"Selamat jalan Om," tulis Tora Sudiro, sebagai keterangan foto yang diunggah, Jumat (15/5).

Tora Sudiro menyebut Henky Solaiman sebagai pribadi yang baik. Menurutnya, banyak sekali kenangan bersama pemain film 3 Dara tersebut.

"Terima kasih buat memberikan banyak sekali kenangan yang terbaik om, om very very very the best," sambung Tora Sudiro.

Seperti diketahui, Henky Solaiman meninggal dunia pada Jumat (15/5) petang. Belum lama ini, almarhum diketahui sedang berjuang sembuh melawan penyakit kanker usus.