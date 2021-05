HerStory Indonesia Beri Apresiasi Para Wanita Inspiratif

jpnn.com, JAKARTA - HerStory Indonesia memberikan apresiasi lewat 'E-Awarding Most Inspirational Regional Women Award 2021: Women Development as The Core of Economic Recovery' kepada wanita panutan di berbagai penjuru negeri.

Penghargaan itu diberikan kepada para istri gubernur yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik dalam mendukung tercapainya kesetaraan gender, mendukung pemulihan ekonomi nasional, mendukung program vaksinasi di tengah pandemi COVID-19, serta berkontribusi untuk memajukan daerahnya.

HerStory juga memberi apresiasi kepada leader wanita berprestasi di perusahan BUMN dan juga lembaga swasta yang ikut andil memajukan negeri.

Dengan adanya penghargaan ini, HerStory berharap agar banyak wanita yang dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pencapaian percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pimpinan Redaksi HerStory Clara Aprilia Sukandar mengatakan para perempuan harus tetap optimistis meski ada rintangan COVID-19 dan ketimpangan gender yang masih terjadi di dunia kerja.

"Para perempuan harus yakin untuk mampu berperan dalam pemulihan ekonomi. Sama halnya yang dilakukan oleh TP-PKK di berbagai daerah dan juga para srikandi BUMN yang terus bersemangat dalam memberdayakan kaumnya, salah satunya dengan pengembangan UMKM di Indonesia," kata Clara, Jumat (30/4).

Muhamad Ihsan selaku Founder dan CEO HerStory juga mengatakan TP-PKK di berbagai daerah harus meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.

TP-PKK harus meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, perumahan sehat dan layak huni.