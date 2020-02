HIPMI Jaya Bakal Gelar Jakarta Energy Forum 2020

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta (HIPMI Jaya) akan menggelar Jakarta Energy Forum (JEF) 2020 pada 2 Maret. Acara ini digelar sebagai bentuk re-inisiasi dalam mengembangkan kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah, korporasi, institusi keuangan, komunitas dan institusi pendidikan.

Ketua Panitia JEF 2020 Ihsan Fadhlur Rahman mengatakan acara ini kembali digelar setelah absen sembilan tahun lamanya.

"Dulu kami juga pernah mengelar diskusi seperti ini, pertama kali digelar itu 2011, dan tahun ini kami gelar kembali," ujar Ihsan saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/2).

Mengambil tema The Future of Energy, forum ini akan meliput keynote speech dari Menteri ESDM, Kepala BKPM, dan Wakil Menteri BUMN, serta empat sesi panel kolaboratif yang akan diselenggarakan di The Tribrata Darmawangsa pada 2 Maret 2020.

“Tahun 2020 merupakan kelanjutan dari era revolusi teknologi dan disrupsi yang memungkinan para pengusaha muda meningkatkan kolaborasi dan sinergi, khususnya berkaitan dengan inovasi, teknologi, investasi, dan pengembangan model bisnis guna meningkatkan ketahanan energi serta membangun sektor usaha nasional," ucap Ihsan.

Terkait agenda ini, HIPMI Jaya telah melakukan audiensi dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurut Ihsan, Kementerian ESDM sepenuhnya mendukung usaha pemuda khususnya untuk bersinergi dalam menumbuhkan sektor energi Indonesia yang dibangun oleh semangat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

"JEF 2020 rencananya akan dibuka oleh keynote speech dari Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin," jelasnya.

"Pembahasan pada sektor energi meliputi berbagai aspek, yang pada prinsipnya akan bermuara pada satu tema besar, yaitu The Future of Energy. Berbicara mengenai The Future of Energy, maka banyak kajian dan diskusi yang lebih spesifik membahas tantangan, target, serta kiat mencapai kondisi ideal. Semua kami hadirkan di Jakarta Energy Forum,” imbuh Ketua Umum HIPMI Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla.