Honda Civic 2021 Hadir dengan Sejumlah Peningkatan, Apa Saja?

jpnn.com - All New Honda Civic Sedan Generasi ke-11 baru saja diperkenalkan di Torrance, California, Amerika Serikat, akhir bulan lalu.

Sedan besutan Honda itu menawarkan desain eksterior yang sporty dan modern bersama interior yang menawarkan teknologi tinggi.

"Civic telah menjadi pilihan utama bagi pembeli mobil compact selama hampir 50 tahun dan Honda Civic generasi ke-11 ini hadir dengan gaya sederhana, tetapi tetap membawa fitur dan kinerja terbaik di kelasnya,” ujar Executive Vice President of National Operations, American Honda Motor Co., Inc. Dave Gardner dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

All New Civic Sedan Generasi ke-11 mulai dipasarkan pada 2022 mendatang di pasar Amerika.

Desain bodi Honda Civic terbaru mengusung konsep “Thin and Light”. Kap, fender, dan tarikan garis sisi dibuat landai.

Pengemudi diberikan tingkat visibilitas yang baik, ergonomis, serta dimanjakan teknologi modern.

Tampilan instrumen digital dengan layar sentuh lebar dan berwarna menjadikan kabin lebih menarik.

All New Civic Sedan memiliki beberapa tipe, di antaranya tipe LX dan Sport dengan mesin 4 silinder 2.0 liter yang menghasilkan 158 Hp di 6.500 rpm.