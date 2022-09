Honda Vario 125 Terbaru Meluncur, Simak Fitur Barunya, Keren

jpnn.com, CIKARANG - PT Astra Honda Motor (AHM) baru saja merilis Vario 125 terbaru di Cikarang, Jawa Barat, Senin (26/8).

Skutik matik (skuter) yang mendapatkan sejumlah sentuhan baru itu kini tampil dengan gaya sporty dan dilengkapi dengan teknologi terbaru.



"Kami hadirkan skutik ini untuk konsumen kami dengan meningkatkan desain dan fungsional menemani kegiatan sehari-hari," ungkap President Director PT AHM, Keichi Yasuda saat peluncuran Honda Vario 125 di Cikarang, Jawa Barat, Senin.

Dia menambahkan berbagai perubahan dan penyematan teknologi terbaru juga sudah dihadirkan dalam Honda Vario 125 terbaru itu.



Lantas apa saja fitur terbaru yang disematkan pada skutik yang dibanderol Rp 22 juta itu.

Honda Vario 125 dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System untuk tipe ISS.

Model itu didukung dengan USB charger type A dengan daya maksimum 5V, 2,1A untuk melakukan pengisian daya sehingga semakin melengkapi kebutuhan pengendara.

Hanya saja, skutik tersebut masih mempertahankan mesin lamanya.

Adapun mesin itu, yakni 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP yang diklaim bisa menempuh jarak 51,7 km/liter metode WMTC (EURO 3, ISS ON).

Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan Rp22.350.000 (On The Road Jakarta), tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp24.000.000 (On The Road Jakarta), sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan seharga Rp24.250.000 (On The Road Jakarta). (Antara/jpnn)