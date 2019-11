Hong Kong Open 2019: Daddies Bikin Bule Denmark Geleng Kepala di 8 Besar

jpnn.com, HONG KONG - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies menjadi wakil pertama dari Indonesia yang lolos ke semifinal Hong Kong Open 2019.

Daddies lolos ke 4 Besar setelah menang straight game atas pasangan Denmark Mathias Boe/Mads-Conrad Petersen dengan skor 21-11, 21-11 di Hong Kong Coliseum, Jumat (15/11) siang WIB.

Ahsan/Hendra benar-benar merepotkan Boe/Petersen. Dua bule Denmark itu tidak bisa mengembangkan permainan dan selalu tertinggal jauh. Servis tipis yang dimainkan Daddies pun sering membuat Boe/Petersen menggelengkan kepala karena kewalahan.

"Alhamdulillah bisa melewati pertandingan hari ini. Bolanya sedikit lambat, tadi pola pikirnya ya main kuat-kuatan saja sama mereka. Karena kalau melihat dari pertemuan sebelumnya kan mereka mainnya defense balik serang, ya jadi ikuti saja dulu mainnya," kata Ahsan kepada Badminton Indonesia.

Highlights | ???????? Ahsan and Setiawan dominate ???????? Boe and Conrad-Petersen to go through to the semifinals in straight games ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/K6H5xDHhnr — BWF (@bwfmedia) November 15, 2019