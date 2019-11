Hong Kong Open 2019: Ini Tentang 8 Wanita, Satu di Antaranya dari Indonesia

jpnn.com, HONG KONG - Indonesia menempatkan satu wakilnya di perempat final tunggal putri Hong Kong Open 2019, Ruselli Hartawan namanya.

Cewek kelahiran Jakarta 21 tahun yang lalu itu lolos ke 8 Besar setelah menaklukkan bocah ajaib Korea An Se Young 21-18, 21-19, di Hong Kong Coliseum, Kamis (14/11).

"Saya tahu prestasi An sedang meningkat, sementara saya menurun. Namun, itu tidak ada dalam pikiran saya bisa memenangi pertarungan melawan dia dalam straight game," kata Ruselli seperti dikutip dari laman BWF.

Ini merupakan perempat final pertama buat Ruselli di ajang BWF World Tour.

Di babak tersebut, Ruselli akan menantang tunggal putri Amerika Serikat ranking 17 BWF, Zhang Beiwen.

Selain Ruselli dan Zhang, perempat final Hong Kong Open 2019 di nomor tunggal putri diisi Chen Yu Fei, He Bing Jiao, Ratchanok Intanon, Nozomi Okuhara, Busanan Ongbamrungphan dan Akane Yamaguchi. (adk/jpnn)

Perempat final tunggal putri Hong Kong Open 2019:

1. Ruselli Hartawan (Indonesia/35 BWF) vs Zhang Beiwen (Amerika Serikat/17)

2. Chen Yu Fei (Tiongkok/3) vs He Bing Jiao (Tiongkok/7)

3. Ratchanok Intanon (Thailand/5) vs Nozomi Okuhara (Jepang/2)

4. Busanan Ongbamrungphan (Thailand/18) vs Akane Yamaguchi (Jepang/4)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4