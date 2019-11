Hong Kong Open 2019: Lihat Aksi Jojo yang Terpilih jadi Terbaik di Perempat Final

jpnn.com, HONG KONG - Jonatan Christie alias Jojo lolos ke semifinal Hong Kong Open 2019 usai menghentikan perlawanan bule Denmark Anders Antonsen, dalam perempat final di Hong Kong Coliseum, Jumat (15/11) malam WIB.

Jojo menang dua gim langsung 21-15, 21-13. Kemenangan ini sekaligus membayar kekalahan Jojo atas Antonsen pekan lalu di turnamen Fuzhou China Open 2019. Saat itu pemain kelahiran Jakarta tersebut menyerah dengan skor 16-21, 11-21.

"Yang menentukan itu pikiran, memang sangat berpengaruh buat saya, enam puluh persen pengaruhnya dari total penampilan saya. Tadi perang di pikiran juga, saya tahan, dia tahan, ya jadi siapa yang lebih tahan di lapangan, siapa yang lebih siap, dia yang akan menang," kata Jojo seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Duel Jojo vs Antonsen memang berlangsung ketat dan penuh aksi menarik. Salah satunya bahkan terpilih sebagai yang terbaik di babak perempat final. Lihat!

