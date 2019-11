Hong Kong Open 2019: Sulit Dipercaya, Tetapi Ginting Memang Luar Biasa

jpnn.com, HONG KONG - Anthony Sinisuka Ginting tampil gila di perempat final Hong Kong Open 2019.

Tunggal putra Indonesia peringkat delapan dunia itu berhasil memastikan satu tempat di semifinal setelah menaklukkan ranking dua Chou Tien Chen (Taiwan).

Ginting menang rubber game 8-21, 21-19, 21-13 dalam laga di Hong Kong Coliseum, Jumat (15/11) malam WIB.

Pemain kelahiran Cimahi berusia 23 tahun itu memenangi duel berdurasi 70 menit (statistik BWF).

