Hotman Paris: Bharada E, Saya Punya Indra Keenam, Segeralah...

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali mengingatkan Bhayangkara Dua Richard Eliezer alias Bharada E untuk mempertimbangkan sarannya agar mengungkap kejadian yang sebenarnya.

Sebab, kata Hotman, hal tersebut akan berguna bagi Bharada E mendapatkan keringanan hukuman.

"Renungkanlah apa kata abangmu ini. Abangmu ini Hotman Paris sudah 36 tahun dalam dunia praktik hukum, saya punya indra keenam, saya punya thinking out of the box. Jadi benar-benar turutilah saran saya ini," kata Hotman Paris melalui akun pribadinya di Instagram, Selasa (9/8).

Menurut Hotman, dari arah penyidikan oleh tim khusus (timsus) bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun penyidik Bareskrim Polri selama tiga hari belakang ini, dia berkeyakinan dalam waktu dekat kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J akan terbuka secara luas

"Saya Hotman yakin dalam waktu dekat bakal ada pengumuman tentang tersangka lainnya dari perwira tinggi polisi, mungkin itu dari Irjen atau Brigjen polisi," ujar pengacara kondang berdaya flamboyan itu.

Hotman juga berkeyakinan tersangka lainnya di kasus kematian Brigadir J tidak hanya satu atau dua orang, tetapi bisa tiga orang.

"Ini analisa saya," ujarnya.

Sebab, Hotman menilai dari arah penyidikan terlihat jelas bahwa kasus kematian Brigadir J bukan karena adanya membela diri yang dilakukan Bharada E, tetapi ada faktor lain.