HSB Investasi Sukses Meraih Penghargaan dari ICDX

jpnn.com, JAKARTA - Perdagangan pasar valuta asing dan derivatif tetap memberikan kinerja berkilau pada 2021.

Pasalnya, pasar ini terus bertumbuh pada semester I tahun ini. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (BKDI/ ICDX) mencatat pertumbuhan kinerja pasar multilateral hingga 57,9 persen pada paruh pertama 2021.

Total nilai transaksi mampu menyentuh angka Rp126 Triliun pada pasar valuta asing dan derivatif.

ICDX memprediksikan bahwa pasar masih akan terus berkembang hingga akhir tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi di berbagai negara.

Di tengah pertumbuhan dan persaingan pasar yang signifikan, PT. Handal Semesta Berjangka (HSB) sebagai perusahaan financial technology (fintech) di bidang perdagangan berjangka komoditi Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek.

Setelah berhasil meluncurkan aplikasi trading seluler all in one, aplikasi HSB juga memiliki banyak fitur untuk mendukung kebutuhan para nasabah dalam melakukan trading.

Aplikasi HSB disambut baik dan diterima sebagai aplikasi trading populer, hal ini dibuktikan dengan jumlah unduhan aplikasi HSB yang mencapai lebih dari satu juta kali.

Tidak hanya itu, kualitas HSB juga sudah dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang berhasil didapatkan.