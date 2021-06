Hukuman Buat Fabio Quartararo Bertambah, Hasil MotoGP Catalunya Berubah

jpnn.com, BARCELONA - FIM MotoGP Stewards memberikan hukuman tambahan buat Fabio Quartararo setelah insiden pada MotoGP Catalunya di Circuit De Barcelona Catalunya, Minggu (6/6) malam WIB.

Sebelumnya Quartararo mendapat penalti tiga detik lantaran kedapatan memotong lintasan di Tikungan 1 dan Tikungan 2.

Penalti itu membuat posisi Quartararo melorot, dari yang seharusnya finis ketiga menjadi keempat.

Hukuman bertambah.

Extraordinary scenes in the closing stages involving @FabioQ20! ????



For riding without his chest protector and his leather suit correctly fastened, the Frenchman received a 3-second penalty#CatalanGP ???? pic.twitter.com/9EBy6hVSjN — MotoGP™???? (@MotoGP) June 6, 2021