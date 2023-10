HUT ke-25 Tahun, QNET 2 Luncurkan Produk & Komitmen Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - QNET, perusahaan penjualan langsung global yang berfokus pada kesehatan dan gaya hidup, merayakan hari jadinya yang ke-25 dengan konvensi tahunan di Penang, Malaysia.

Acara penting ini mempertemukan 20.000 peserta dari lebih dari 20 negara, untuk dua konvensi berturut-turut pada September.

Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mengurangi dampak lingkungan, QNET meluncurkan dua produk.

Homepure Nova dengan Kartrid Pi-Plus, versi yang disempurnakan dari sistem penyaringan air tahap HomePure Nova 9 yang paling laris dari perusahaan yang menjanjikan peningkatan hidrasi dan manfaat antioksidan yang diperkaya dalam air minum Anda. Koleksi Jam Tangan Bernhard H Mayer OMNI, yakni rangkaian jam tangan Swiss baru yang dibuat dengan bahan ramah lingkungan yang disertifikasi oleh LEED (Kepemimpinan dalam Desain Energi dan Lingkungan), membuktikan kemewahan dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan.

Para peserta juga mendapatkan manfaat dari sesi pelatihan pengembangan bisnis, kesempatan belajar dari distributor yang sudah berpengalaman, dan wawasan tentang pengetahuan industri.

“Kami sangat bangga dengan ekosistem pemberdayaan yang telah kami pelihara, yang didasarkan pada filosofi inti kami yaitu RYTHM—Raise Yourself To Help Mankind. Sembari memperingati pencapaian penting ini, kami juga menatap masa depan yang penuh janji dan potensi," ujar Malou Caluza, CEO QNET.

"Dengan komitmen kami terhadap inovasi, keberlanjutan, dan pembangunan komunitas global, QNET siap untuk tidak hanya beradaptasi tetapi juga berkembang dalam industri kesehatan dan gaya hidup yang dinamis, menawarkan peluang kewirausahaan dan pengembangan pribadi yang tak tertandingi bagi individu di seluruh dunia," imbuh Malou.

Untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan, QNET menerapkan beberapa inisiatif sadar lingkungan selama konvensi untuk mengurangi jejak karbon.

Mulai dari bermitra dengan vendor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk pembangunan stan, menghilangkan penggunaan plastik sekali pakai, meminimalkan bahan cetakan melalui alternatif digital seperti Kode QR, hingga mendistribusikan pembelian dalam tas yang dapat digunakan kembali yang terbuat dari bahan ramah lingkungan.