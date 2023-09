HUT ke-41, Kideco Tegaskan Dukungan untuk Program Net Zero

jpnn.com - Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung Mohammad Kurnia Ariawan mengatakan perusahaan tambang harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar area operasinya.

Dalam sambutannya di acara peringatan ulang tahun ke-41 Kideco yang digelar di Jakarta, Kamis (7/9), Mohammad Kurnia Ariawan menjelaskan bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh Kideco selama empat dekade terakhir.

Dia pun memastikan perusahaan yang dipimpinnya berkomitmen untuk terus melakukan hal yang sama.

"Selama empat dekade Kideco berkomitmen untuk terus berupaya memastikan kinerja dan kelangsungan perusahaan berjalan dengan baik, serta konsisten memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestarian lingkungan," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa Kideco yang memiliki visi “the most reliable and eco-friendly Indonesian energy provider for sustainable future," selalu menerapkan konsep dan program Environmental, Social and Governance (ESG) dalam bisnis proses operasionalnya.

Selain itu Kideco juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur di wilayah sekitar lokasi tambang Kideco, di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, di bawah program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Komitmen tersebut menurut Mohammad Kurnia Ariawan, terbukti dari pencapaian Kideco yang berhasil mendapatkan dua kali Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Emas nasional berturut-turut, pada tahun 2019 dan 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu Kideco juga meraih peringkat Aditama untuk bidang lingkungan hidup pada ajang Good Mining Practice Award 2022 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta penghargaan Proper Emas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.