HUT Universitas Budi Luhur, Cinta Laura Hadir Beri Pesan Inspiratif kepada Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Artis sekaligus penyanyi Cinta Laura Kiehl hadir sebagai pembicara dalam acara Let Me Know Talk 2023.

Event dalam rangkat menyambut HUT ke-44 Universitas Budi Luhur itu menghadirkan 44 Experts, 44 Ideas Unlocking the Potential of Creativity, Innovation and Technology, yang digelar di Graha Mahardika Bujana, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, pada 16 -17 Maret 2023.

Mengusung tema Creative and Collaborative, UBL ingin menyisipkan pesan untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif.

Cinta Laura yang juga Duta Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) membahas tentang pendidikan dan peranan perempuan di era digitalisasi.

Cinta Laura menyebutkan salah satu hal yang dia perjuangkan ialah perempuan harus memiliki hak dan peluang yang sama seperti laki-laki dari segi sosial dan lainnya.

Dia menyebutkan sebagai sesama manusia tidak seharusnya kita dibedakan hanya karena gender.

"Sebagai perempuan kita harus punya hak untuk memilih karir yang diinginkan, sebagai perempuan yang sama seperti manusia lainnya kita punya hak untuk memilih arah hidup kita sendiri, karena itulah yang dinamakan kemanusiaan," kata Cinta Jumat (17/03).

Dia juga memiliki impian untuk memberdayakan perempuan Indonesia dan anak muda agar lebih kritis, inovatif dan kreatif.