Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk terus membuat program yang menyejahterakan rakyat.

Hal itu disampaikan Ibas saat Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar Senin-Selasa, 24-25 Februari 2025.

Wakil Ketua MPR RIitu menegaskan Partai Demokrat ingin teru maju yang dapat memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya dalam perjuangan dan menyejahterakan rakyat, demi Indonesia yang aman, adil, demokratis, dan dihargai dunia.

Ibas pun menukil quote dari John C. Maxwell, yang mengatakan kepemimpinan bukanlah tentang jabatan atau posisi, tetapi suatu kehidupan yang memberikan pengaruh pada kehidupan lainnya.

“Leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing another. (Kepemimpinan bukanlah gelar, jabatan, atau bagan organisasi. Ini tentang bagaimana satu kehidupan memengaruhi kehidupan lainnya)- John C.Maxwell” ucap Ibas.

Ibas juga menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kembali terpilih melalui Kongres ke-VI Partai Demokrat, pada Senin (24/2/25).

“Selamat untuk Ketum dan Ketua MTP dan Selamat untuk Seluruh Kader Demokrat,” tulis Pimpinan Kongres ke-VI Partai Demokrat ini.

Ibas yakin Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua MTP Demokrat terpilih adalah sosok pemimpin yang berkapasitas menerjemahkan visi menjadi sebuah kenyataan.