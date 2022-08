IBL Playoff 2022: 8 Tim Terbaik Bertarung Menjadi Juara

jpnn.com, BANDUNG - Babak IBL Playoff 2022 akan digelar pada 13 hingga 30 Agustus mendatang di GOR C'Tra Arena, Bandung.

Pada babak ini, 8 tim terbaik babak reguler akan memperebutkan empat tiket ke semifinal.

Dengan format best of three games, persaingan setiap pertandingannya dipastikan akan seru.

Direktur IBL Junas Miradiarsyah memastikan pertandingan babak IBL Playoff 2022 akan berbeda dari tahun sebelumnya.

Sebab, biasanya babak playoff diisi empat tim, pada edisi kali ini delapan tim terbaik fase reguler akan bersaing.

"Babak playoff menjadi bagian kunci dari penyelenggaraan IBL. Playoff tahun ini berbeda dengan musim lalu. Dengan delapan tim bermain di babak playoff, semua tim akan menciptakan sejarah,” ungkap Junas dalam laman IBL, Rabu (10/8).

Persaingan babak IBL Playoff makin semarak lantaran penonton sudah bisa hadir menyaksikan tim kesayangannya berlaga.

Musim lalu, IBL Playoff digelar tanpa penonton dengan sistem gelembung yang berlangsung di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara.