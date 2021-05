IBL Playoffs Hari Ini: Dewa United Usung Misi Balas Dendam

jpnn.com, JAKARTA - Louvre Dewa United Surabaya mengusung misi balas dendam kepada KAI Bima Perkasa Jogja pada Indonesia Basketball League atau IBL Playoffs 2021.

Kevin Moses dan kawan-kawan tak mau lagi harga dirinya diinjak. Dewa United akan berhadapan dengan Bima Perkasa Jogja di Britama Arena, Minggu (23/5).

Dewa United Surabaya sudah dua kali kalah dari Bima Perkasa Jogja pada fase pertama IBL Pertamax 2021.

Baca Juga: IBL 2021 Menyisakan 6 Tim Terbaik

Motivasi Dewa United Surabaya juga tengah tinggi lantaran dua pemainnya, Jamarr Johnson dan Kevin Moses baru saja memenangi penghargaan individu.







Twitter@IBLindonesia

Jamarr menyabet Most Valuable Player dan Defensive Player of the Year IBL Pertamax 2021. Sementara Moses dinobatkan sebagai Most Improved Player of the Year.

Dewa United Surabaya juga bisa diuntungkan dengan cederanya Azzaryan Pradhitya dan Ali Mustofa pada fase kedua ini.

Namun, Dewa United Surabaya tetap tidak boleh lengah. Meski kehilangan Azzaryan, Ali, dan Isman Thoyib, Bima Perkasa Jogja sudah diperkuat Nuke Saputra kembali. (ibl/jpnn)