Ibrakadabra! AC Milan Pukul Bologna di Pekan Pertama Serie A

jpnn.com, MILAN - Bomber gaek AC Milan Zlatan Ibrahimovic mencetak dua gol saat timnya menang 2-0 melawan Bologna di pekan pertama Serie A di San Siro, Selasa (22/9) dini hari WIB.

Pemain berusia 38 tahun itu memecahkan kebuntuan dengan sundulan mautnya pada menit ke-35 dan menggandakan kedudukan dari titik penalti yang merupakan yang pertama dalam Serie A musim ini, lima menit sebelum jeda.

Pemain asal Swedia yang biasa dikenal dengan julukan Ibrakadabra itu bisa saja menciptakan hat-trick setelah sukses mengecoh penjaga gawang Lukasz Skorupski.

Namun, sihir Ibra hilang.

