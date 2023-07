ICAEW Sebut Taksonomi ASEAN Jadi Kunci Navigasi Investasi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mengingatkan pentingnya penerapan kebijakan Taksonomi ASEAN di Asia Tenggara. ICAEW Head of Indonesia Conny Siahaan menyatakan penerapan kebijakan Taksonomi ASEAN menunjukkan komitmen kawasan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi, dan integrasi regional. Namun, komitmen itu perlu didorong dengan terciptanya penerapan kerangka kerja taksonomi yang kuat. Baca Juga: Thailand Contoh Negara yang Berhasil Memanfaatkan Potensi Investasi Asing di ASEAN "Karena itu, ICAEW secara aktif mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong perubahan positif di berbagai sektor, terutama dalam pertumbuhan berkelanjutan," ujar Conny di Jakarta, Selasa (11/7). Taksonomi ASEAN adalah panduan yang dirancang untuk memungkinkan transisi yang adil menuju adopsi keuangan berkelanjutan oleh negara anggota ASEAN. Panduan ini menyediakan keselarasan prinsip-prinsip dasar dan membantu menyelaraskan klasifikasi kegiatan dan aset berkelanjutan di seluruh ASEAN. Baca Juga: ASEAN dan Jepang Sepakat Bekerja Sama Mengimbangi Dominasi China Sebelumnya pada 10 November 2021, Taksonomi ASEAN versi pertama diluncurkan bersamaan dengan rangkaian Conference of The Parties (COP) ke-26 yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia. Kemudian pada 27 Maret 2023, Taksonomi ASEAN versi kedua juga turut dirilis kepada publik.