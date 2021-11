IDLC 2021 Menghadirkan Sejumlah Bos Perusahaan Mapan & Rintisan, Catat Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Kubik Leadership meyakini pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Seorang pemimpin, terutama presiden, harus mampu memberikan dampak positif bagi banyak pihak hingga generasi-generasi mendatang.

Lantas, apa yang diperlukan agar setiap tim dan organisasi mampu mewujudkan peluang pertumbuhan ekonomi dalam situasi yang dipenuhi ketidakpastian seperti sekarang ini?

Seperti apa dan bagaimana mewujudkan Infinite Organizations yang dapat diimplementasikan pemimpin dalam tim dan organisasi?

“Mari bersama kita saling berbagi dan bertumbuh menemukan jawabannya dalam event Indonesia Leadership Conference 2021: Leading the Way towards Infinite Organization,” kata Chairman IDLC, Atok R. Aryanto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11).

Dia menjelaskan, kegiatan IDLC 2021 yang digelar Kubik Leadership berlangsung 7-9 Desember, akan diisi rangkaian sesi presentasi dan diskusi kepemimpinan. Di setiap harinya akan ada satu tema besar yang menaungi sesi-sesi di hari tersebut.

Hari pertama, bertema Understand the Playfield, membahas Peta situasi 2021 & 2022, rintangan dan pemulus jalan yang terkini, menghadirkan pembicara dari pihak yang kredibel dan pemimpin di perusahaan yang lebih mapan (established) dan perusahaan rintisan (startup).

Tema hari kedua, Be Inspired by other leaders. Berisi real case sharing experience dari para pemimpin di perusahaan yang lebih mapan (established) dan perusahaan rintisan (start-up) dalam memimpin tim untuk mewujudkan kondisi survive & thrive.