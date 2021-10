Idris Mengeklaim Lebih dari 25 Kelurahan di Depok Nol Kasus Covid-19

jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeklaim dari 63 kelurahan, lebih dari 25 yang sudah nol kasus penyebaran Covid-19.

"Meski, berdasarkan data dari Pusat di aplikasi PCare ada 25 kelurahan per tanggal (26/10) kemarin," ucap Idris usai peringatan Maulid Nabi serentak se-Kota Depok, Rabu (27/10).

Namun, Idris menyebut saat mencocokkan dengan data yang ada di kelurahan berdasarkan sistem by name by address, ditemukan ada perbedaan data.

Hasilnya, lebih dari 25 kelurahan yang nihil kasus Covid-19 berdasarkan data di tiap kelurahan.

"Ada yang dirawat oleh keluarganya di luar Depok, seperti di Kalimantan atau yang lainnya. Ada juga yang sudah pindah dari Depok tetapi masih memakai KTP lama. Nah, yang seperti ini banyak sekali, kira-kira yang sudah nol kasus lebih dari 25 kelurahan," tegas Idris. (mcr19/jpnn)



