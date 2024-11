IHCBS 2024: Wujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Transformasi SDM & Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Human Capital & Beyond Summit (IHCBS) 2024 telah hadir sebagai forum SDM terbesar tahun ini yang sukses digelar pada 13, 14, 15 November 2024 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Acara IHCBS ini digagas oleh One GML, GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten), QuBisa, dan Kompas Gramedia.

“IHCBS 2024 telah menghadirkan lebih dari 70 pembicara nasional maupun internasional, termasuk ahli, praktisi SDM, hingga pemimpin bisnis. Mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, IHCBS mengusung tema “A Force For Greater Good in Human Development Toward Indonesia Emas 2045,″ ucap Chariman SC GNIK Yunus Trionggo.

CEO One GML Suwardi Luis menyatakan forum ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan siap bersaing di kancah global.

“Pada acara tiga hari ini tercatat oleh tiketing dihadiri 1.985 secara offline – 2.235 peserta online/nobar oleh para HR, HC, dan business leaders, serta dukungan penuh dari generasi muda, khususnya Gen Z. Untuk pertama kalinya, lebih dari 100 organisasi HR mendukung dan bersatu dengan visi sama, memberi kontribusi maksimal untuk menghasilkan usulan cetak biru (blueprint) Indonesia Emas 2045,” katanya.

"Pada kesempatan ini, kita berkumpul bersama HR Top Leader dari Perusahaan yang bernaung di FHCPI (Forum Human Capital Indoneisa), IMA (Indonesia Mining Association) dan pastinya GNIK yang juga turut berpartisipasi mendukung acara IHCBS 2024, membawa semangat baru dan ide-ide segar untuk masa depan human capital di Indonesia," katanya.

IHCBS 2024 menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan dengan berbagai rangkaian sesi menarik dan inspiratif, antara lain Mega Session, Concurrent Track (7 classes), Exhibition, Benchmark Visit, hingga Live Music Performance.

Dalam Mega Session dan Concurrent Track (7 classes), IHCBS 2024 telah dihadiri para menteri dan tokoh-tokoh terkemuka, seperti Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Dave Ulrich, David Rogers, Jerome Polin, Rudy Salim, Peck Kem Low, Budiman Sudjatmiko, dan masih banyak lainnya, untuk memberikan wawasan mendalam tentang topik HR dan Bisnis serta strategi konkret yang siap diimplementasikan dalam organisasi.