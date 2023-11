Ihktiar Kemenag di Era Gus Yaqut Membawa Kampus Islam Menjadi Berkelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama atau Kemenag di bawah kepemimpinan Menteri Yaqut Cholil Qoumas menggenjot upaya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) di Tanah Air menjadi berkelas dunia (world class university).

Dalam rangka itu pula Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, Australia, Eropa, dan Timur Tengah.

Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi, kerja sama dengan kampus ternama di luar negeri itu mencakup dua model pembelajaran.

Model pertama ialah mahasiswa PTKI belajar di kampus-kampus terbaik di luar negeri. Kedua, mahasiswa dari luar negeri berkuliah di PTKI.

“Ini jadi ikhtiar internasionalisasi PTKI sehingga diharapkan tidak hanya mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri, tetapi juga menarik mahasiswa luar negeri agar berkuliah di PTKI,” ujar Zainul melalui siaran pers Kemenag, Jumat (17/12/2023).

Inung -panggilan akrab Zainul- menjelaskan belum lama ini Kemenag atau Ministry of Religious Affairs (MORA) menjalin kerja sama dengan Central Queensland University (CQU) Australia dan Rochester Institute of Technology (RIT), di Rochester, New York, Amerika Serikat.

Kerja sama itu mencakup pengiriman mahasiswa untuk program MORA Over Seas Student Mobility Award (MOSMA), degree programs (under graduate, master dan Ph.D), pertukaran mahasiswa (exchange student), visiting profesorship (guru besar tamu), joint research (penelitian bersama), dan gelar ganda.

Menurut Inung, peningkatan kualitas PTKI merupakan salah satu bagian dari komitmen Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam mewujudkan kampus-kampus Islam di Indonesia menjadi world class university.