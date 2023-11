IIME 2023 Tingkatkan Kerja Sama Indonesia dan Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Tiongkok tingkatkan kerja sama dengan mempromosikan pembangunan bersama one belt one road berkualitas tinggi melalui Indonesia Industrial Machinery and Electronic Product Exhibition (IIME) 2023.

Pameran yang disponsori Tiongkok Kamar Dagang Impor dan Ekspor Mesin dan Produk Elektronik dan China Chemical Information Center Co., Ltd, ini digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran. Pada saat bersamaan juga diadakan Indonesia International Paper Exhibition 2023.

Direktur Departemen Industri Hasil Perkebunan Kehutanan Kementerian Perindustrian Indonesia, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan Tiongkok telah menjadi mitra dagang, sumber impor dan pasar ekspor terbesar selama beberapa tahun berturut-turut.

"Indonesia merupakan mitra terpenting Tiongkok dalam bersama-sama membangun Belt and Road and the Global Maritime Fulcrum," ujar Merrijantij, Kamis (2/11).

Kemitraan kerja sama strategis komprehensif kedua negara mempunyai momentum perkembangan yang baik. Kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia telah membuahkan hasil.

Berdasarkan statistik Administrasi Umum Kepabeanan, pada Januari hingga September 2023, total volume perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia mencapai USD 103,4 miliar.

Sementara itu, total ekspor Tiongkok ke Indonesia sebesar USD 48,3 miliar, dan total impor dari Indonesia sebesar USD 55 miliar, dari total volume perdagangan produk mekanikal dan elektrikal adalah USD 27,3 miliar, terhitung 26% dari total perdagangan barang dagangan.

Ekspor utama Tiongkok ke Indonesia adalah mesin dan peralatan, peralatan listrik, logam dan produknya, serta suku cadang mobil.