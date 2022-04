IIMS 2022: Wuling Sediakan Harga Spesial Cortez Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Mengusung tema Experience The Next Innovation, Wuling Motors hadir di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 dengan deretan produk andalannya. Satu yang terbaru ialah Cortez. Mobil keluarga ini makin canggih dengan kelengkapan fitur Wuling Indonesian Command (WIND) dan Internet of Vehicle (IoV). Saat ini, Wuling Cortez 2022 dipasarkan dengan harga spesial, yakni Rp 273.800.000 untuk New Cortez CE dan New Cortez EX Rp 310.650.000 (OTR Jakarta). "Tema Experience The Next Innovation fokus pada pengalaman berkendara dengan dukungan ragam inovasi terkini. Tema ini merupakan wujud semangat kami dalam berpacu menjadi yang terbaik," jelas Vice President Wuling Motors, Han Dehong, Jumat. Tidak itu saja, tambah dia, Wuling berkomitmen melanjutkan inovasinya melalui kehadiran kendaraan ramab lingkungan. "Dalam hal inovasi pun berlanjut dengan adanya Sketch Reveal The Next Generation Wuling GSEV yang akan dipasarkan tahun ini," kata Han Dehong. Rencana dan sketsa dari Wuling GSEV menjadi cikal bakal dari platform kendaraan listrik Wuling nantinya. Wuling hadir di IIMS Hybrid 2022 menempati booth D9 seluas 868 meter persegi, hall D, JIEXPO Kemayoran dari 31 Maret hingga 10 April 2022.