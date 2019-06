Iko Uwais Perankan Tedjo di Film Hollywood

jpnn.com - Daftar film internasional yang dibintangi Iko Uwais, 36, bertambah. Stuber, film baru keluaran Twentieth Century Fox, menempatkan Iko sebagai salah seorang pemain. Memerankan Tedjo, Iko bersanding dengan aktor Hollywood seperti Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Karen Gillan (Guardians of the Galaxy), dan Kumail Nanjiani (The Big Sick). Iko juga menjadi koreografer adegan fighting.

Buat ayah dua anak itu, Stuber jadi film bergenre action comedy pertamanya. Iko bahkan harus mengubah penampilannya. Seperti apa keseruannya main di film arahan Michael Dowse tersebut? Berikut wawancara Jawa Pos dengan Iko di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (25/6).

Ceritain dong gimana bisa main di Stuber?

Sutradaranya, Michael Dowse, langsung menghubungi saya. Kami ngobrol dan dia menceritakan karakter saya. Wah, ini lumayan. Warnanya berbeda dari sebelumnya. Mudah-mudahan bisa diterima karena ini pengalaman pertama dan karakter baru juga buat saya. Kurang lebih dua bulan syuting.

Apakah memang karakter Tedjo dibuat berbeda dengan image Iko selama ini?

Saya sempat diskusi dengan sutradara untuk adegan fighting, apakah harus agak konyol. Kata Michael, malah enggak. Dia kasih saya kebebasan, buat seperti saya biasanya. Kami enggak mau keluar pakem atau jalur.

Rasanya berpenampilan beda dengan rambut pirang?

Enggak seperti biasanya, lah. Saya di-bleaching dua kali. Ternyata, bleaching-nya agak keras dan bikin migrain. Sempat pakai pain killer. Dua minggu enggak hilang-hilang. Akhirnya ke dokter, disuntik dan hilang sakitnya. Katanya, ada saraf yang iritasi karena kulit kepala yang sensitif.