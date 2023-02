Ikuti IIETE 2023, BINUS University Dukung Generasi Muda Berpendidikan

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama siswa sekolah menengah atas yang ingin mendapatkan informasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui Indonesia International Education & Training Expo (IIETE) 2023.

IIETE 2023 merupakan pameran pendidikan yang diadakan pada 16–19 Februari 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Hall B.

BINUS University menempati booth nomor 13A, turut menghadirkan informasi program jenjang pendidikan Sarjana (S1) hingga Doktoral (S3) yaitu BINUS University, BINUS Online Learning, BINUS Graduate Program, BINUS Business School, BINUS International, BINUS ASO School of Engineering, Doctor of Computer Science, dan Doctor of Research in Management.

BINUS University sebagai perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia yang selama 41 tahun berkarya, telah menghasilkan lulusan dengan daya saing global dan jiwa entrepreneurship yang tinggi.

Kualitas ini diperoleh melalui program (2+1)+1 yang merupakan 2 tahun kuliah di kampus kota asal, 1 tahun menjalani mobilitas multi-kampus dengan kuliah di kampus BINUS di kota lain, dan 1 tahun mengikuti salah satu dari 7 Enrichment Program.

“Program (2+1)+1 tidak hanya mencetak lulusan memiliki daya saing global dengan kemampuan soft-skills dan hard-skills yang tinggi, namun juga berkarakter dan berintegritas yang dapat memberdayakan masyarakat,” tutur General Manager Corporate Marketing Communication BINUS Group, Haris Suhendra di Booth BINUS University di IIETE 2023 ini.

Kualitas BINUS sebagai salah satu universitas ternama juga diakui oleh mahasiswa pengunjung pameran tersebut.

“BINUS itu salah satu universitas yang fasilitasnya lengkap, dan semua jurusannya ada. Semua lulusan di sana bagus-bagus pokoknya.” kata Fatir yang merupakan salah satu pengunjung dari SMK 7 Jakarta, Rawamangun.