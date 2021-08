Imbang Lawan Athletic Bilbao, Barcelona Kehilangan Pilar Pentingnya

jpnn.com, BILBAO - Barcelona harus puas bermain imbang 1-1 kontra Athletic Bilbao pada pekan kedua La Liga yang berlangsung di Estadio San Mames, Minggu (22/8) dini hari WIB.

Tuan rumah unggul terlebih dahulu lewat gol Inigo Martinez di menit 50'.Memphis Depay menyelamatkan Barca dari kekalahan berkat golnya pada menit ke-74.

Tak hanya gagal meraih kemenangan, Barca juga harus kehilangan salah satu pemain seniornya, yakni Gerard Pique yang mengalami cedera setelah terlibat duel udara dengan full back Athletic Bilbao, Alex Berenguer.

Bek berusia 34 tahun itu hanya bertahan 30 menit di lapangan, dan perannya digantikan oleh Ronald Araujo.

6 - Gerard Piqué ???????? has been subbed off six times in his last 13 @LaLigaEN starts for @FCBarcelona, as many as in his 111 previous starting XI appearances. Injury. pic.twitter.com/Dzswol6NwE — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2021