IMOBY Kembali Digelar, Banjir Diskon Perlengkapan Ibu dan Anak

jpnn.com, JAKARTA - PT. Myexpo Kreasi Indonesia akan menyelenggarakan pameran Indonesia Mom, Baby & Kids (IMOBY) di Balai Kartini Jakarta pada 31 Mei - Juni 2024.

Pameran ini akan menghadirkan lebih dari 250 merk ternama perlengkapan dan peralatan ibu-anak.

Bakal banyak tawaran promo menarik di antaranya up to 90%, buy 1 get 1 serta berbagai hiburan menarik, berbagai free give, doorprize hingga giveaway.

Selain itu, banyak lomba menarik yang bisa mengasah keterampilan anak seperti fun bike, mewarnai, fun and educative talkshow, meet and great bareng Kidzoona, Kiko dan Amo Baby.

Direktur Acara, Karen Wiraraharja menjelaskan acara IMOBY ini berbeda dengan pameran brand perlengkapan ibu dan anak lainnya.

"IMOBY ini event untuk ibu anak bayi, juga ibu hamil. IMOBY menjadi event pertama yang berbeda karena banyak aktivitas antara ibu dan anak. Selain itu, acara ini juga bisa didatangi keluarga," kata Karen Wiraraharja saat jumpa pers di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

IMOBY juga menjamin pameran ini dapat membawa keceriaan bagi para pengunjung yang hadir.

"Kemeriahan promo-promo dari berbagai brand berkualitas, acara dan hiburan-hiburan yang menarik hingga banyak hadiah, free giftnya, giveaway, doorprize di acara pameran ini, pokoknya semuanya happy," imbuhnya.