SASA Kampanyekan #BeYouBeConfident, Percaya Diri tak Perlu Pengakuan Orang Lain

jpnn.com, JAKARTA - PT Sasa Inti (SASA) kembali mengeluarkan terobosan kampanye baru dengan meluncurkan iklan televisi baru bertajuk 'We are MSG, Micin Self-Approved Generation - Be You Be Confident'.

We are MSG, Micin Self-Approved Generation - Be You Be Confident Lewat peluncuran TVC di YouTube ini, siapa pun dapat memperkenalkan jati diri mereka dengan menunjukkan keaslian dan keberanian menjadi diri sendiri.

Dikemas dengan visual yang menarik, video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan berbagai sosok anak muda yang memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda pula seperti insecurity.

Berfokus pada #BeYouBeConfident, TVC ini menekankan pengakuan diri dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak muda.

Tak perlu sibuk mencari validasi dan pengakuan dari orang lain, Generasi pejuang ini sejatinya sosok yang hebat.

“Saatnya terima diri kita apa adanya. Enggak perlu insecure dan mencari persetujuan orang lain. Jangan biarkan rasa insecure mempengaruhimu. Be you be confident!,” seru Albert Dinata, Marketing Director, Consumer Acquisition & Retention at PT. Sasa Inti.

Seperti diketahui kini banyak yang insecure atau tak percaya diri dengan pencapaian atau prestasi mereka.

Tak sedikit pula yang membandingkan perubahan fisik mereka pada orang lain, sehingga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental dan rasa percaya dirinya.