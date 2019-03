Incar Penonton Milenial, Prambanan Jazz Festival Datangkan Calum Scott

jpnn.com, YOGYAKARTA - Prambanan Jazz Festival 2019 bakal menyuguhkan berbagai keistimewaan dalam penyelenggaraan tahun ini. Salah satunya dengan kehadiran Panggung Millenial, di antara dua pentas yang selalu hadir yakni Rorojonggrang Stage dan Hanoman Stage.

CEO Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi mengatakan bahwa Panggung Millenial secara khusus akan menampilkan musisi milenial terkini. Tujuannya menggaet genarasi masa kini untuk menyukai musik jazz dan melestarikan Candi Prambanan sebagai kekayaan budaya.

"Selain bisa menikmati keindahan Candi Prambanan, generasi millenial bisa hangout di area festival sambil menikmati musik generasi mereka pada hari pertama," kata Anas di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, Jumat (15/3).

Demi memeriahkan Panggung Millenial, Prambanan Jazz Festival 2019 sengaja menghadirkan Calum Scott. Dia adalah musisi internasional yang tenar lewat hit You Are the Reason yang merajai tangga musik dunia. "Kami sengaja menghadirkan Calum Scott demi memanjakan generasi millenial," ujar Anas.

Selain panggung baru, Prambanan Jazz Festival 2019 pada hari ini juga mengumumkan jadwal penyelenggaraan. Diadakan di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, festival tahun ke-5 ini bakal dilaksanakan pada 5, 6, dan 7 Juli 2019 mendatang.

Sederet musisi dalam dan luar negeri siap memeriahkan Prambanan Jazz Festival 2019. Musisi internasional yang dipastikan hadir yakni Yanni, Brian McKnight, Arturo Sandoval, Anggun, Calum Scott, dan lainnya.

Sementara musisi dalam negeri yang akan beraksi dalam Prambanan Jazz Festival 2019 juga tidak kalah heboh. Antara lain, Tulus, Glenn Fredly, Ari Lasso, Danilla, GAC, Tashoora, Sisitipsi, Calvin Jeremy, Yura, Jogja Hip Hop Foundation, Maliq & D'essentials, Saxx In The City, Pusakata, Yovie & His Friends, Andien, PJF Project, dan lainnya.