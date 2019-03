Ini Jadwal dan Pengisi Acara Prambanan Jazz 2019

jpnn.com, YOGYAKARTA - Prambanan Jazz Festival 2019 mengumumkan jadwal penyelenggaraannya. Festival tahun ke-5 ini bakal dilaksanakan pada 5, 6, dan 7 Juli 2019 mendatang.

"Tahun ini Prambanan Jazz Festival memberikan banyak kejutan istimewa kepada para pencinta musik Indonesia maupun luar negeri," kata CEO Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi di di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, Jumat (15/3).

Selain jadwal, penyelenggara juga mengumumkan para pengisi acara Prambanan Jazz Festival 2019. Sederet musisi dalam dan luar negeri siap memeriahkan festival tiga hari tersebut.

Musisi internasional yang dipastikan hadir yakni Yanni, Brian McKnight, Arturo Sandoval, Anggun, Calum Scott, dan lainnya.

"Khusus Yanni, ini sangat spesial karena dia identik dengan konser di situs bersejarah. Sementara bagi Brian McKnight, dia akan beraksi dengan format The Brian McKnight 4," beber Anas.

Sementara musisi dalam negeri yang akan beraksi dalam Prambanan Jazz Festival 2019 juga tidak kalah heboh. Antara lain, Tulus, Glenn Fredly, Ari Lasso, Danilla, GAC, Tashoora, Sisitipsi, Calvin Jeremy, Yura, Jogja Hip Hop Foundation, Maliq & D'essentials, Saxx In The City, Pusakata, Yovie & His Friends, Andien, PJF Project, dan lainnya.