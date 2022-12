Prambanan Jazz Festival 2023 Digelar 6 Hari, Ada 9 Musisi Internasional, 60 Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Prambanan Jazz Festival 2023 akan kembali digelar pada tahun depan di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta.

Menariknya, festival yang dipromotori oleh Rajawali Indonesia itu tahun depan bakal hadir dengan durasi lebih lama.

Mencoba mendobrak konvensi umum, Prambanan Jazz Festival 2023 diadakan selama enam hari, yaitu pada 7, 8, 9, 14, 15, dan 16 Juli 2023.

"Dengan penambahan durasi penyelenggaraan ini tentunya akan lebih banyak lagi hal yang akan kami suguhkan. Dari sisi penampil sendiri, akan lebih banyak musisi yang kami hadirkan. Kami siap memboyong 9 musisi internasional, dan 60 musisi nasional," kata pendiri Prambanan Jazz Festival, Anas Syahrul Alimi, Rabu (21/12).

Prambanan Jazz Festival bakal mengusung tema Culture for the Future, yang disajikan dengan konsep The Magical Experience.

Tema ini berangkat dari satu pemahaman penting, bahwa budaya adalah hal penting untuk masa depan.

Semua yang serba digital, bahkan karya seni bisa digarap oleh artificial intelligence (AI), kebudayaan bisa membuat manusia tetap menapak bumi dan berpegang erat pada akar sebagai manusia.

Konsep The Magical Experience dimaksudkan sebagai pengalaman budaya musik imajinatif, yang akan dirasakan secara langsung dan menginspirasi semua orang yang ada di dalamnya.