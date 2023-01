India Open 2023: An Se Young Terlalu Perkasa buat Pornpawee Chochuwong

jpnn.com - NEW DELHI - Slot di semifinal tunggal putri India Open 2023 Super 750 telah paripurna.

Cewek Korea peringkat ke-4 dunia An Se Young menjadi semifinalis terakhir di sektor tersebut.

An masuk Top 4 India Open 2023 setelah di perempat final menyingkirkan wanita Thailand ranking sebelas dunia Pornpawee Chochuwong.

Pada laga di KD Jadhav Indoor Hall, Jumat (20/1) sore WIB, An menang 21-14, 21-14 dalam durasi 47 menit.

An Se Young yang di 8 Besar kemarin menundukkan wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung 21-16, 21-18, kembali menunjukkan keperkasaannya di depan Pornpawee Chochuwong.

Kemenangan An tadi membuat rekor head to head dengan Pornpawee menjadi 7-0.

An Se Young pun bergabung dengan tiga putri lainnya yang sudah lebih dahulu memegang tiket semifinal India Open 2023, yakni Akane Yamaguchi (Jepang), Supanida Katethong (Thailand), dan He Bing Jiao (China).

Semifinal tunggal putri India Open 2023 besok akan menghadirkan Akane vs Supanida dan He vs An. (bwf/jpnn)