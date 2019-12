Indoeast Network, Platform untuk Bangun Indonesia Timur

jpnn.com, JAKARTA - Indeks ketimpangan secara nasional yang terjadi di Indonesia Timur menjadi perhatian serius dari M Ikhsan Tueleka.

Dia pun membangun IndoEast Network sebagai katalisator dalam bentuk platform digital.

IndoEast Network dapat mempermudah sinergi dan kolaborasi antara people to people, organisation to organisation bahkan local government to local government, dan sebaliknya.

Soft lauching IndoEast Network sendiri sudah digelar di perpustakaan nasional dengan sejumlah narasumber.

Di antaranya adalah Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Ketua Persatuan Artis Film Indonesia Marcella Zalianty, Wakil Direktur Pelindo II Hambra Samal serta artis Prilly Latuconsina dan Wafda.

Ikhsan menyatakan di platform ini ada program pela-gandong kontenporer yang disingkat PeGaKe.

Program itu meminjam kearifan lokal masyarakat dalam membangun persaudaraan dan memperkuat kohesi sosial.

Di PeGaKe, setiap individu, organisasi maupun local government bisa menemukan dan memilih pihak yang akan dijadikan saudara atau pela-gandong kontenporer.