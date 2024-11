Indonesia Dorong Percepatan Aksesi OECD dan Integrasi Ekonomi ASEAN, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan pertemuan ke-9 ASEAN-OECD GRPN bertema 'Shaping the Future: Building Better Regulations for Tomorrow' di Jakarta, Kamis (28/11). Pertemuan tersebut diselenggarakan Kemenko Perekonomian berkolaborasi dengan Direktorat Tata Kelola Publik OECD didukung Pemerintah Inggris. Melalui forum tahunan yang melibatkan delegasi dari berbagai negara, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses aksesi keanggotaan dalam OECD. Proses ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi Indonesia dengan standar internasional, sekaligus mendukung integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang inklusif dan berkelanjutan. "Saya ingin berbagi dengan kolega dari negara-negara ASEAN, mengapa OECD penting bagi kita, terutama dalam mendukung integrasi ekonomi. Karena di era berikutnya, kompetisi akan berbasis standar," kata Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi dalam keterangannya, Jumat (29/11). Dia mengungkapkan sudah banyak perjanjian perdagangan bebas (FTA) dilakukan. Namun, menurut dia, pada akhirnya menurunkan tarif saja tidak cukup. "Kita perlu menyelaraskan standar agar berada pada tingkat yang setara. Dengan begitu, perdagangan kita akan berjalan lebih lancar," ungkapnya.