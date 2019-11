Indonesia Enduro Gelar Balap Sepeda Nasional GBK iROCS di Gelora Bung Karno

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Enduro Championships bekerja sama dengan Gelora Bung Karno (GBK) melakukan terobosan baru memprakarsai Balap Sepeda Nasional bertajuk 'GBK iROCS 2019’.

Founder Indonesia Enduro Championships Ibnu Rusdian mengatakan GBK iROCS 2019 ini akan dihelat di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 22 November sampai 23 November 2019.

“Balap sepeda ini akan mempertandingan lomba-lomba untuk genre Road Bike, Folding Bike, dan Push Bike,” ujar Ibnu Rusdian.

Pembina iROCS dan penggiat Sepeda Tanah Air, Dodi Herlan menambahkan bahwa event balap sepeda di tengah kota Jakarta sangat dirindukan.

Dodi menjelaskan, tujuan mengadakan 3 in 1 Concept ini menciptakan gairah balap sepeda baru di Jakarta, yang diharapkan mampu menumbuhkan event-event balap sepeda lain dengan konsep serupa di kota-kota besar di Indonesia.

Dalam event bergengsi yang diketuai Dave Kho ini, MTBers membagi klasifikasi balap sebagai berikut:

1. Indonesian Road Bike Championships atau disebut iROCS dengan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah dan door prize sepeda Cannondale. Kategori ini peserta dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut: Men Pro, Women Pro, Men Junior, Men Open, Women Open, Men Master A sampai C dan Balap Sepeda per Tim yang disebut Trocs. Info pendaftaran lebih lanjut dapat dilihat di situs resmi www.irocs.id atau menghubungi Oji +6289690608090.

2. Indonesia Folding Bike (IFOBI) yang salah satu genre sepeda yang sedang happening dan bergengsi berhadiah uang tunai puluhan juta rupiah dan Sepeda Seli Pro Action terbagi beberapa kelas yaitu Men Under 30, Men 31 up, Men 41 up, Men 51 up dan Women Open. Info dan pendaftaran dapat dilihat di www.ifobi.id atau menghubungi Hendro +62816773293 dan Dita+6282130909072.