Indonesia Financial Top Leader Awards 2024 Kembali Digelar, Ini Poin Penilaiannya

jpnn.com, JAKARTA - Acara penghargaan Indonesia Financial Top Leader Awards 2024 digelar untuk keempat kalinya di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta pada 16 Mei 2024.

Bertajuk Improving Financial Navigation Adaptively and Innovatively in Disruption Era, acara yang diinisiasi oleh Warta Ekonomi tersebut terus berkomitmen memberikan penghargaan kepada para pemimpin perusahaan industri keuangan.

Terutama, para pemimpin yang dinilai telah konsisten melakukan inovasi dengan pengembangan bisnis dalam berbagai kegiatan perusahaannya.

CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan menyampaikan berdasarkan hasil riset pihaknya, pelaksanaan inovasi terkait navigasi keuangan mengalami peningkatan setelah melakukan inovasi.

Perusahaan yang melakukan inovasi secara menyeluruh dilansir dapat mengalami kenaikan profit secara signifikan.

"Tercatat 66 persen perusahaan mengalami kenaikan profit saat melakukan inovasi," kata Ihsan dalam acara.

Disamping itu, eks Ketua OJK, Wimboh Santoso yang turut hadir dalam acara menyatakan kebijakan selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga inovasi harus selalu terjadi. Oleh karena itu, inovasi sangat dibutuhkan.

Hal tersebut terbukti ketika perusahaan berhadapan dengan Pandemi Covid-19 lalu, pemimpin harus segera mengambil langkah inovatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya.