Indonesia Infrastructure and Finance Compact Senilai 649 Juta Dolar AS Resmi Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Infrastructure and Finance Compact senilai 649 juta dolar AS resmi diluncurkan oleh Millennium Challenge Corporation (MCC) dari Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia. Nilai tersebut ditambah dengan kontribusi sebesar 49 juta dolar AS dari Pemerintah Indonesia. Hibah ini difokuskan pada peningkatan akses pembiayaan untuk infrastruktur dan UMKM, khususnya yang dimiliki perempuan guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Baca Juga: Proyek MCC-20 Dukung Pengembangan Industri Energi di Indonesia Direktur Eksekutif MCA-Indonesia II Maurin Sitorus mengatakan Indonesia Infrastructure and Finance Compact mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kapasitas perencanaan proyek dan memperluas akses pembiayaan inovatif di lima provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali. "Compact ini akan menjadi landasan transformasi ekonomi Indonesia dengan memperkuat infrastruktur dan memperluas akses keuangan bagi UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan," kata Maurin Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (6/9). Dia juga menyampaikan compact ini juga mempromosikan partisipasi perempuan yang lebih setara dalam sektor ekonomi selama lima tahun masa implementasi. Baca Juga: PINTU Dorong Edukasi Crypto dan Transformasi Digital untuk Para UMKM "Fokus dari Program Compact ini pembiayaan campuran untuk infrastruktur publik dan akses pembiayaan bagi usaha kecil yang dimiliki perempuan — adalah bukti kreativitas dan kekuatan kemitraan Amerika Serikat-Indonesia," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir. Dia mengatakan Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah triliunan dolar untuk infrastruktur yang bersih dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat.