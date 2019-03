Indonesia Kirim 5 Wakil ke Perempat Final Swiss Open 2019

jpnn.com, BASEL - Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto membuat Indonesia memastikan satu tiket semifinal ganda putra Swiss Open 2019.

Dalam 16 Besar St. Jakobshalle Basel, Kamis (14/3) malam, Fajar / Rian mengalahkan David Daugaard/Frederik Sogaard (Denmark), dengan skor 21-14, 21-18.

Nah, itu membuat Fajar / Rian bertemu ganda putra Indonesia lainnya di peremapt final malam nanti, Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira / Ade Yusuf Santoso. "Alhamdulillah bisa ke perempat final. Sebenarnya shuttlecock-nya lebih berat dari kemarin. Jadi kami lebih power-nya ditambah lagi," kata Fajar soal kemenangan di 16 Besar.

Bagaimana melawan rekan sendiri di perempat final? "Fokus saja, kan kami sama-sama sudah tahu permainan masing-masing, dan juga sudah tahu kelemahan masing-masing. Memang lebih susah kalau ketemu teman sendiri," sebut Rian.

Selain dua ganda putra tersebut, Indonesia masih punya tiga wakil lagi yakni ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan, tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan ganda campuran Rinov Rinaldy / Pitha Haningtyas Mentari. (bi/jpnn)

Wakil Indonesia di Perempat Final Swiss Open 2019:

Wahyu Nayaka / Ade Yusuf vs Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto

Rinov Rinaldy / Pitha Haningtyas Mentari vs Marcus Ellis / Lauren Smith (Inggris)

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Lee Yang Wang Chi Lin (Taiwan)

Anthony Sinisuka Ginting vs Lin Dan (Tiongkok)