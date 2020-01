Indonesia Masters 2020: Jadwal 5 Wakil Tuan Rumah di Semifinal Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia mengirim lima wakilnya ke semifinal Indonesia Masters 2020. Ada tiga ganda putra, satu tunggal putra dan satu ganda putri yang akan berjuang meraih tiket final di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (18/1).

Sektor ganda putri masih diwakili oleh Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Di perempat final, Jumat (17/1) kemarin, Greysia/Apriyani menghentikan wakil Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida 21-15, 21-16.

"Puji Tuhan alhamdulillah kami bisa lewati (perempat final), kami memang sudah mewaspadai mereka karena mereka pasangan keempat Jepang, tetapi mereka kan kuda hitam dan bisa mengalahkan siapa pun. Sebelumnya kami sudah persiapkan, seperti apa kelebihan dan kekurangan mereka, begitu juga kelebihan dan kekurangan kami, ya itu sih secara mental, baru strategi bisa berjalan lancar," kata Greysia seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Baca Juga: Minions Tak Suka Sama Lawan yang Sering Membetulkan Celana di Lapangan

"Kami enggak boleh puas dengan hasil hari ini, masih ada tugas untuk besok. Sekarang kami mau mengembalikan kondisi, recovery, pikiran dan fokus. Kami mau all out," imbuh Apriyani.

Di babak semifinal siang ini, Greysia/Apriyani akan berhadapan dengan wakil Korea, Kim So Yeong/Kong Hee Yong. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Greysia/Apriyani dikalahkan oleh Kim/Kong.

"Kalau kemarin kalah ya sudah berlalu, sekarang kami mau siapkan mentalnya, hawanya dari pertama. Mereka pemain bagus, nanti harus bisa adu mental, pikiran, main taktis, pintar-pintaran saja di lapangan," tutur Apriyani. (bi/jpnn)

Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Masters 2020:

Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen (Denmark)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea)

waktu disesuaikan dengan selesainya pertandingan pertama yang dimulai pukul 12.00 WIB