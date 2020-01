Indonesia Masters 2020: Lihat dan Dengarkan! Greysia/Apriyani Bikin Istora Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Greysia Polii/Apriyani Rahayu membuat publik di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (18/1) siang tadi bersukacita, setelah mereka memastikan tiket final Indonesia Masters 2020.

Greysia/Polii ke final usai menyingkirkan ganda putri Korea Kim So Yeong/Kong Hee Yong pada laga semifinal.

Dalam pertandingan yang bergulir selama 52 menit (statistik BWF) itu, Greysia/Apriyani mengalahkan Kim/Kong 21-19, 21-15.

Hasil pertandingan itu sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi Greysia/Apriyani atas Kim/Kong. Karena di dua turnamen sebelumnya, yaitu Indonesia Open 2019 dan Japan Open 2019, Greysia/Apriyani belum pernah mengalahkan pasangan asal Negeri Ginseng tersebut.

Can you imagine a better rally to wrap-up the first game in front of your home crowd? ????????



