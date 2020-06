Indonesia Pertama Dapat Pre-Order Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition

jpnn.com, JAKARTA - Setelah resmi diperkenalkan, Samsung Electronics membuka keran pemesanan Samsung Galaxy S20+ dan Buds+ BTS Edition, kepada calon konsumen di tanah air.

“Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggemar BTS terbanyak di dunia. Dengan menggabungkan karya BTS dan inovasi teknologi melalui desain autentik, kami berharap Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds Plus BTS Edition dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia," ungkap Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Mulai tanggal 19 Juni 2020, konsumen Indonesia berkesempatan untuk menjadi yang pertama memiliki Galaxy S20 Plus BTS Edition, melalui pre-order eksklusif yang akan hadir terbatas.

Samsung akan menghadirkan pre-order limited Galaxy S20+ pada 19 Juni sampai 5 Juli 2020.

Sementara itu, untuk Galaxy Buds+ BTS Edition dibuka pre-order mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2020.

Galaxy S20+ BTS Edition mendukung penuh para fans BTS yang disebut ARMY, dalam mengabadikan setiap momen berharga dan berbagi kualitas kamera terbaik.

Sedangkan Galaxy Buds+ BTS Edition, para pengguna dapat menjalankan aktivitas harian dan merasa lebih dekat dengan idola mereka, melalui alunan musik BTS yang didukung teknologi audio dari AKG.

“Dengan hadirnya Galaxy S20+ dan Galaxy Buds+ BTS Edition, kami berharap konsumen Indonesia dapat merasakan perangkat tersebut,” ungkapnya.