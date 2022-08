Indonesia's Got Talent Digelar, Ivan Gunawan dan Reza Arap Jadi Juri

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pencarian bakat paling populer di dunia saat ini, Indonesia's Got Talent akhirnya digelar.

Acara tersebut ditayangkan secara eksklusif oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang bekerja sama dengan Fremantle.

Mengusung tema 'One Stage, All Talents', Indonesia's Got Talent bakal menghadirkan talenta-talenta terbaik Indonesia.

"Hadirnya Indonesia’s Got Talent sebagai bentuk dukungan RCTI kepada masyarakat Tanah Air untuk mau menunjukkan bakat yang dimiliki," kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI, Jumat (5/8).

Indonesia’s Got Talent tidak hanya fokus menyanyi, tetapi juga menampung bakat lainnya.

Ajang tersebut juga mencari bakat seperti menari, memainkan alat musik, dance, magician, dan lain sebagainya yang pasti sangat menghibur.

Oleh karena itu, ajang pencarian bakat yang menjadi program The Biggest Talent Search In The World itu diikuti ribuan peserta di babak audisi yang dibuka Februari hingga Mei 2022 lalu.

Selain melalui aplikasi RCTI+ dan sosial media, audisi Indonesia’s Got Talent juga digelar secara offline di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Manado, Balikpapan, dan Kupang.