Industri Asuransi Indonesia Tumbuh Positif, Total Aset Rp 1.132,49 T

jpnn.com, JAKARTA - Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan industri asuransi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif hingga Agustus 2024.

Total aset sektor perasuransian tercatat mencapai Rp1.132,49 triliun, naik 1,32% secara year on year dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp1.117,75 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh penerapan teknologi seperti big data, machine learning, dan artificial intelligence (AI) yang mempermudah proses underwriting dan klaim serta menghadirkan layanan yang lebih terpersonalisasi dan dapat diakses melalui platform omnichannel.

"Teknologi omnichannel memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan asuransi secara praktis, dari pemilihan produk hingga pengajuan klaim, yang diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di sektor ini," ucap CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, Senin (4/11).

Dia mengatakan, dalam menghadapi tantangan, industri asuransi diharapkan terus berinovasi. Strategi-strategi utama yang diterapkan termasuk memperluas kolaborasi dengan stakeholders untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan pengalaman konsumen melalui embedded finance.

"Juga terus memperkuat program literasi serta edukasi agar lebih banyak masyarakat memahami pentingnya asuransi," ujarnya.

OJK mendukung perkembangan ini melalui kebijakan yang memperkuat ekosistem insurtech, seperti POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi.

Berkat stabilitas dan perkembangan positif ini, Warta Ekonomi memberikan penghargaan Indonesia Best Insurance Awards 2024 kepada perusahaan-perusahaan asuransi terbaik di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, dengan tema “Building Financial Security to Make Insurance Easier and More Affordable" pada 31 Oktober 2024.