Inggris vs Iran: The Three Lions Berpesta, 2 Pemain Masuk Buku Rekor

jpnn.com, DOHA - Timnas Inggris sukses mengamankan tiga poin seusai menghajar Iran 6-2 di laga pembuka Grup B Piala Dunia 2022. Duel Inggris vs Iran berlangsung di Stadion Internasioanl Khalifa, Doha, Senin (21/11/2022) malam WIB. Gol-gol kemenangan The Three Lions lahir lewat lima pemain berbeda, yakni Jude Bellingham (35'), Bukayo Saka (43', 62'), Raheem Sterling (45+1'), Marcus Rashford (71'), dan Jack Grealish (90'). Baca Juga: Piala Dunia 2022: Pesan Terselubung Joe Biden untuk Timnas AS Adapun dua gol balasan Iran diborong Mehdi Taremi (65' dan p.90+13') Tambahan tiga poin membuat Inggris untuk sementara memuncaki Grup B Piala Dunia Qatar 2022 dengan tiga poin, sedangkan Iran berada di dasar klasemen dengan nol poin. Ulasan Pertandingan Perbedaan kualitas pemain begitu terlihat di laga ini. Inggris terus mengepung pertahanan Iran sejak kick off dimulai. Baca Juga: Ini Penerus Lionel Messi di Timnas Argentina, Bukan Paulo Dybala Namun, serangan bertubi-tubi yang dibangun armada Gareth Southgate baru berbuah hasil pada menit 35'. Jude Belingham memecah kebuntuan The Three Lions lewat golnya memanfaatkan umpan terukur Luke Shaw.