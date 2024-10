Ini 5 Rekomendasi Produk Baju Lokal Terbaik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Produk fashion lokal Indonesia saat ini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan barang impor yang beredar di dalam negeri.

Banyak model yang bisa dipilih, baik itu untuk wanita maupun pria. Berikut ini adalah rekomendasi brand baju lokal indonesia terbaik yang bisa kamu pilih.

1. The Executive

Rekomendasi brand baju lokal Indonesia terbaik pertama adalah The Executive. Pernahkah kamu mengira bahwa brand The Executive berasal dari luar negeri? Ternyata, The Executive merupakan brand lokal yang telah hadir sejak 1984. Ini telah menjadi salah satu rekomendasi brand baju lokal wanita Indonesia terbaik. The Executive sudah memiliki banyak cabang, sehingga mudah untuk dijangkau.

2. Eiger

Eiger adalah brand baju lokal pria yang bisa diandalkan untuk perlengkapan outdoor. Eiger menawarkan tiga kategori utama, yakni Eiger Riding untuk penjelajahan motor, Eiger Mountaineering untuk pendakian, dan Eiger 1989 dengan gaya klasik. Desainnya yang stylish dan kasual membuatnya tetap jadi favorit.

3. Erigo