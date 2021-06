Ini 7 Tanda Kamu dan Pasangan Siap Menikah, Nomor Terakhir Penting Banget

jpnn.com - Setiap hubungan percintaan dari pasangan yang telah serius biasanya akan mulai menentukan langkah menuju jenjang pernikahan.

Apakah Anda termasuk yang sudah memikirkan untuk menuju pelaminan dengan pasangan? pahami terlebih dahulu bahwa menikah adalah suatu keputusan yang bukan main-main.

Namun, apakah pasanganmu sudah benar-benar siap menikah? Para ahli menjelaskan ada sikap yang berbeda dari setiap orang terkait persiapan diri untuk menikah.

“Dari perspektif konseling, siap untuk menikah berarti bahwa dua orang memiliki kemampuan untuk, pada saat-saat penting, mengesampingkan preferensi masing-masing demi hubungan,” kata Julienne Derichs, pekerja sosial klinis berlisensi di Chicago.

Setiap pasangan memiliki pemikiran yang berbeda soal menikah. Namun, lebih dari itu yang terpenting adalah Anda dan pasangan bahagia dengan diri masing-masing terlebih dulu di samping saat menghabiskan waktu bersama.

Berikut adalah tanda-tanda utama bahwa Anda siap untuk menikah:

1. Siap berkomitmen

“Komitmen adalah keterampilan—itu bukan hanya otot yang berlaku untuk hubungan dan pernikahan,” jelas Paulette Sherman, Psy.D., psikolog, direktur My Dating & Relationship School dan penulis Dating from the Inside Out.