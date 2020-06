Ini Alasan Parto Patrio Tak Suka Billy Syahputra Mendekati Putrinya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Amanda Caesa mengungkap alasan sang ayah, Parto Patrio, tidak menyukai dirinya didekati oleh Billy Syahputra.

Hal tersebut diungkap pelantun 'Even If You Are'nt There For Me' ini saat menjadi bintang tamu program acara Okay Bos yang dipandu Raffi Ahmad.

"Papi enggak setuju banget Billy dekati aku," kata Amanda Caesa menjawab pertanyaan Raffi Ahmad, baru-baru ini.

Dara kelahiran 23 Desember 2002 ini mengatakan, sang ayah mengaku sudah mengetahui baik buruknya adik mendiang Olga Syahputra tersebut.



Amanda Caesa dan ayahnya, Parto Patrio. Foto: Instagram

"Katanya tuh papi sudah tahu Billy kayak gimana gitu-gitu," ungkap Amanda Caesa.

Pengakuan Amanda Caesa dibenarkan oleh Billy Syahputra yang juga menjadi bintang tamu. Ia bahkan mengaku pernah diusir Parto Patrio.

"Iya diusir (saat menyambangi kediaman Amanda)," ujar pria yang karib disapa Bang Billy ini.